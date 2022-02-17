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باقة الغربية: وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث طرق

تاريخ النشر: 17/02/2022 - 11:17

باقة الغربية: وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث طرق
ضحية الحادث عبد الله جياب بيادسة
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفي الشاب عبد الله جياب بيادسة من مدينة باقة الغربية، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته في حادث الطرق وقع مع سيارة للشرطة الإسرائيلية، بالقرب من باقة، قبل عدة أيام.

وفي حادث طرق آخر وقع على شارع رقم 25 بأبو تلول في النقب، لقي الشاب موسى ناصر الصبايرة (20 عاما) مصرعه، قبيل انتصاف الليلة الماضية.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 39 شخصا، بينهم 15 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وتبين أنه من بين الضحايا في العام الماضي، 97 شخصا من عابري سبيل مقارنة بـ81 لاقوا مصارعهم في العام 2020, و86 ضحية من راكبي الدراجات النارية، مقارنة بـ68 لقوا مصرعهم في العام 2020, و56 سائقا شابا مقارنة بـ44 من السائقين الشبان في العام 2020.

ووفقا للمعطيات ذاتها، فإنه في العام 2021 لقي 12 طفلا (من الفئة العمرية 0 - 14 عاما) من المجتمع العربي مصارعهم، و45 من الفتيان والشبان (15 - 24) و11 شخصا من كبار السن من الفئة العمرية (65+). ومن بين الضحايا في المجتمع العربي 17 من المشاة و23 من راكبي الدراجات النارية ودراجات "السكوتر".

بودكاست عرب 48

#باقة الغربية
#حوادث الطرق
#عبد الله جياب بيادسة

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