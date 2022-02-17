مصادرة 75 رأسا من الأغنام والماعز تعود لمواطن من المغار

صادرت وحدة "حرس الحدود" التابعة للشرطة الإسرائيلية 75 رأسا من الأغنام والماعز تعود ملكيتها لمواطن من مدينة المغار بزعم قيامه باستخدام مساحة لرعي المواشي بشكل غير قانوني في أراضي قرية ياقوق المهجرة بالقرب من طبرية.

ووفقا لادعاء الشرطة "قامت الوحدة المركزية التابعة لحرس الحدود في لواء الشمال بالاشتراك مع مكتب المدعي العام في لواء الشمال ومسؤولين من المجلس الإقليمي 'عيمك هيردين' بإجراء أنشطة عديدة أدت إلى مصادرة قطيع من الأغنام والماعز، والتي تمّ وضعها في 'حظيرة مُحتلة' استُخدمت كمساحة مرعى بشكل غير قانوني في منطقة 'حوكوك' في الشمال".

وأضافت أنه "تمّت مصادرة 50 رأسًا من الأغنام و25 رأسًا من الماعز، ونقلهم لرعاية وفحص وزارة الزراعة، فيما تمّ توقيف المشتبه به من سكّان المغار وإحالته للتحقيق".

يذكر أن قرية ياقوق المهجرة في قضاء طبرية، تقع على ارتفاع 25 م عن سطح البحر، وكانت من أصغر قرى قضاء طبرية من حيث المساحة وعدد السكّان، قبل نكبة فلسطين في العام 1948. تقع إلى شمال طبرية، تحدّها بلدات: الشونة، والمغار، وغوير أبو شوشة، وتلحوم، وتبعد عن مدينة صفد 11 كم إلى الجنوب، وبلغت مساحة القرية 14 دونما فقط، أمّا مساحة أراضيها الزراعية فكانت تبلغ 8,507 دونمات، وتتميز المنطقة الممتدة إلى الشمال الشرقي منها بكثرة الجروف الوعرة، وتنتشر في المنطقة المحيطة بها الأعشاب الشوكية. وياقوق من القرى الأثرية لاحتوائها على بعض المدافن المنحوتة في الصخر، وعلى قطع أعمدة وصهاريج. وقد دمرت تلك القرية تماما في العام 1948 وشرد أهلها، وأقام الإسرائيليون إلى الجنوب الغربي منها بلدة زراعية أسموها كيبوتس "حوكوك".