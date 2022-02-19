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المزرعة: اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما في قتل حسين عوض

تاريخ النشر: 19/02/2022 - 12:38

المزرعة: اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما في قتل حسين عوض
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم، السبت، اعتقال شخصين بشبهة ضلوعهما في جريمة قتل المحامي حسين عوض (45 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت الليلة الماضية، في قرية المزرعة.

وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن المعتقلين في الثلاثينيات من العمر، وهما من سكان المزرعة، وذكرت أنه سيتم إحالتهما إلى محكمة الصلح في حيفا، للنظر في طلبها لتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق.

الضحية حسين عوض

وتصاعدت أعمال العنف والجريمة في العديد من البلدات العربية، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

ووقعت جريمة القتل في المزرعة، بعد ساعات من مقتل الشاب طاهر الشرفي، في الثلاثينات من عمره، بإطلاق نار في مدينة يافا؛ بالإضافة إلى عدة جرائم منفصلة في المجتمع العربي، الجمعة، أسفرت عن إصابات بين متوسطة وخطيرة في الطيبة وكفر قاسم وباقة الغربية.

وشهد المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري، مقتل 14 شخصا، في حصيلة لا تشمل ضحايا الجرائم في هضبة الجولان والقدس المحتلتين، علما بأن العام الماضي شهد مقتل 111 ضحية بينها 16 امرأة.

بودكاست عرب 48

#المزرعة
#حسين عوض
#اعتقال مشتبهين

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