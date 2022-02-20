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1.07 م لامتلاء بحيرة طبرية

تاريخ النشر: 20/02/2022 - 10:56

1.07 م لامتلاء بحيرة طبرية
بحيرة طبرية (تصوير اتحاد مدن طبرية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تبيّن من معطيات سلطة المياه في البلاد، صباح اليوم الأحد، أنه ينقص بحيرة طبرية 1.07 م لامتلائها بشكل تام.

وأفاد الناطق بلسان سلطة المياه أن منسوب المياه في طبرية ارتفع بـ4 سم أخرى، الأسبوع الماضي.

وواصل منسوب المياه في بحيرة طبرية الارتفاع بفعل تدفق كميات هائلة من مياه الأمطار من المناطق المحيطة، في الأسبوع الماضي.

وازداد منسوب المياه في بحيرة طبرية بشكل ملحوظ منذ بدء هطول الأمطار في فصل الشتاء الجاري.

هذا، وتُعدّ بحيرة طبرية عذبة المياه، ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.

بودكاست عرب 48

#بحيرة طبرية
#منسوب المياه

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