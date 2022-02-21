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احتجاز 13 سيارة من باقة الغربية وجت

تاريخ النشر: 21/02/2022 - 12:16

احتجاز 13 سيارة من باقة الغربية وجت
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها احتجزت 13 سيارة تعود لمواطنين من باقة الغربية وجت المثلث، بالإضافة إلى جباية عشرات آلاف الشواكل بعد ديون قدرها 50 مليون شيكل للسلطات.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار حملة 'المسار الآمن' قادت شرطة إسرائيل نشاطًا لتطبيق القانون في باقة الغربية وجت، شمل ضبط وحجز مركبات وصل عددها إلى 13، إثر ديون مستحقة لخزينة الدولة وسلطة الضرائب تصل قيمتها إلى أكثر من 50 مليون شيكل، بالإضافة إلى نشاط لتطبيق قوانين المرور".

وحذرت من أنه "سنستمر في العمل بكل الأدوات المتاحة لها بالتعاون مع كافة هيئات إنفاذ القانون، مع التأكيد على أنه لا يوجد مواطن فوق القانون وليس محصنًا من مصادرة أو رهن أمواله وممتلكاته إذا كان مدينًا للدولة".

وفي سياق متصل، واصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر من 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

يذكر أن الشرطة كثفت مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.

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#جت
#باقة الغربية
#شرطة

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