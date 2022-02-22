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ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد

تاريخ النشر: 22/02/2022 - 08:41

ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالبلاد
(Pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ترتفع أسعار الوقود في البلاد، فجر يوم الثلاثاء المقبل الأول من شهر آذار/ مارس 2022 بـ15 أغورة لليتر الواحد، إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.86 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ويعد هذا الارتفاع الأكثر منذ العام 2014، وهو الثاني على التوالي منذ مطلع العام الجاري، إذ ارتفعت أسعار الوقود في البلاد، في الأول من شهر شباط/ فبراير 2022، وبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.71 شيكل.

وأعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن قلقها من هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود الذي يأتي في ظل موجة غلاء جديدة في البلاد.

يذكر أن أسعار الوقود في البلاد تُحدد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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#نفط
#محروقات
#طاقة
#أسعار الوقود

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