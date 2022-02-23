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4 إصابات بينها خطيرة خلال مطاردة بوليسية قرب طبرية

تاريخ النشر: 23/02/2022 - 07:49

4 إصابات بينها خطيرة خلال مطاردة بوليسية قرب طبرية
مكان حادث الطرق عند مفرق "بوريا" (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، وذلك جراء حادث طرق خلال مطاردة بوليسية بالقرب من طبريةK فجر اليوم الأربعاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق عند مفرق "بوريا" قرب طبرية، وعلى الفور هرعت طواقم طبية للمكان وقدمت الإسعافات الأولية إلى 4 أشخاص وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة، ونقلتهم على وجه السرعة إلى المستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج.

وذكرت الطواقم الطبية أن الجرحى هم شابان في العشرينيات من العمر بحالة خطيرة وخطيرة جدا، ورجل يبلغ من العمر 47 عاما، وصفت حالته بالمتوسطة، وشاب في الثلاثينيات من عمره بحالة متوسطة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن حادث الطرق وقع جراء مطاردة بوليسية لمركبة، حيث انتهت المطاردة بحادث طرق مروع على مفرق "بوريا"، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو التي بينت التصادم الذي وقع بين مركبة خصوصية ودورية شرطية.

وفتحت الشرطة تحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع جراء تصادم بين مركبتين، دون أن تتطرق الشرطة إلى المعلومات بشأن المطاردة البوليسية.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 43 شخصا، بينهم 18 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

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#طبرية

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