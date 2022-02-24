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كفر قرع: تصريح مدع ضد امرأة بـ"الاعتداء على ابنتها القاصر"

تاريخ النشر: 24/02/2022 - 13:59

كفر قرع: تصريح مدع ضد امرأة بـ"الاعتداء على ابنتها القاصر"
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة تصريح مدع ضد امرأة من سكان قرية كفر قرع في منطقة وادي عارة، اليوم الخميس، بعد أن نسبت إليها "الاعتداء على ابنتها القاصر وضربها بواسطة قضيب حديدي".

ووفقا لادعاء الشرطة فنها فتحت ملفا للتحقيق، يوم 19 شباط/ فبراير الجاري، إثر تلقيها بلاغا حول "اعتداء على فتاة قاصر (12 عاما) على يد والدتها.

ووفقا للشبهات "اعتدت الوالدة على ابنتها بواسطة قضيب حديدي ذي رأس حاد، ما أسفر عن إصابتها بجروح عميقة في يدها، وتم نقلها لتلقي العلاج الطبي".

يذكر أن أفراد الشرطة اعتقلوا الأم المشتبهة البالغة من العمر 37 عاما، ومددت المحكمة اعتقالها من حين لآخر، إلى أن قدمت النيابة، صباح اليوم، تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضدها في الأيام القريبة.

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#العنف داخل الأسرة

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