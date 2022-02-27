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سعر ليتر الوقود يتجاوز 7 شواكل

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 09:33

سعر ليتر الوقود يتجاوز 7 شواكل
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ترتفع أسعار الوقود في البلاد، فجر بعد غد الثلاثاء، الأول من شهر آذار/ مارس 2022، بـ33 أغورة لليتر الواحد، إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 7.04 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

ويعد هذا الارتفاع الأكثر منذ العام 2014، وهو الثاني على التوالي منذ مطلع العام الجاري، إذ ارتفعت أسعار الوقود في البلاد، في الأول من شهر شباط/ فبراير 2022، وبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.71 شيكل.

وأعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن قلقها من هذا الارتفاع الجديد في أسعار الوقود الذي يأتي في ظل موجة غلاء جديدة في البلاد.

يذكر أن أسعار الوقود في البلاد تُحدد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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#نفط
#محروقات
#أسعار الوقود

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