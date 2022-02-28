إصابة خطيرة لسائق دراجة نارية على شارع 1

أصيب سائق دراجة نارية بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع على شارع 1 صباح اليوم، الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا، الساعة 07:21، حول دراجة نارية، على ما يبدو، انزلقت على شارع 1 باتجاه الشرق بمحاذاة مفرق 'غانوت'، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشخص (45 عاما) عانى جروحا خطيرة في منطقة الرأس، وهو فاقد للوعي وتحت التنفس الاصطناعي، وجرى نقله إلى مستشفى 'شيبا تل هشومير' وحالته غير مستقرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 51 شخصا، بينهم 20 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم.

وفي العام 2021، لقي 363 شخصا مصارعهم في حوادث طرق على شوارع البلاد المختلفة، بحسب معطيات نشرتها جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) استنادا إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية في البلاد.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020، و110 ضحايا في العام 2019.