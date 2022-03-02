اتهام: اعتديا على 3 أطفال بالضرب والتكبيل لساعات طويلة

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة لائحة اتهام خطيرة ضد أب (35 عاما) وزوجته (26 عاما) من منطقة الناصرة، على خلفية ضلوعهم بالتنكيل والاعتداء على 3 أطفال وحبسهم داخل غرفة مقفلة بالمنزل.

ويستدل من لائحة الاتهام أن "الشرطة تلقت يوم 2 شباط/فبراير 2022 شكوى من مسؤولة الخدمات الاجتماعية مفادها بأن 3 أطفال أشقاء من إحدى البلدات العربية في منطقة الناصرة، لم يصلوا إلى المدرسة على مدار أيام، وفي أعقاب ذلك وصلت الشرطة إلى منزل الأسرة حيث كان الباب مقفلا والنوافذ مغلقة".

وأضافت أن "عناصر الشرطة اشتبهت بتواجد الأطفال داخل المنزل وبدأت بتفقده لرصد نافذة مفتوحة، وخلال نشاطها سمعت فجأة صوت طفل صادر من المنزل، وفي أعقاب ذلك تمكن أفراد الشرطة من الدخول إلى المنزل الذي كان هادئا والغرف فارغة باستثناء غرفة النوم حيث كانت مقفلة وسمع أصوات صادرة منها".

وتابعت "بعد اقتحام الغرفة جرى العثور على زوجين وثلاثة أطفال خائفين مع علامات عنف على أجسادهم، وإثر ذلك جرى اعتقال والد الأطفال وزوجته فيما أحيل الأطفال للرعاية من قبل مكتب الخدمات الاجتماعية، إلى ذلك جرى التحرز على كاميرات وأغراض استخدمها الزوجين في الاعتداء على الأطفال".

ووفقا للائحة الاتهام، فإنه "خلال التحقيق مع الزوجين الذي استمر لعدة ساعات، شاهد المحققون توثيق الأعمال التي مر بها الأطفال في منزلهم، التي تضمنت الجلد والضرب والتكبيل على الكرسي لساعات طويلة دون ملابس، كما التجويع وغير ذلك من الأعمال التي أدت إلى نقل الطفل الأصغر (5 سنوات) إلى المستشفى".