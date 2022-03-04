إصابتان إحداهما خطيرة في انقلاب سيارة بكفر سميع

أصيب شابان، في العشرينيات من عمرهما، بجروح خطيرة ومتوسطة في حادث انقلاب سيارة على شارع 8655 في بلدة كفر سميع بمنطقة الجليل، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 22:04 حول انقلاب سيارة بجانب شارع 8655 بمحاذاة بلدة كفر سميع، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصابين أحدهما عانى جروحا خطيرة والآخر عانى جروحا متوسطة في منطقتي البطن والظهر".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.