مصرع شاب من الطيبة بحادث طرق قرب باقة الغربية

لقي الشاب إسلام عازم (19 عاما) وأصيب آخر بجروح متوسطة، وذلك جراء حادث طرق ذاتي وقع بالقرب من مدينة باقة الغربية، فجر اليوم السبت.

وتقلت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق ذاتي على شارع رقم 581 المؤدي إلى كيبوتس "ماؤور" المحاذي لمدينة باقة الغربية، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وأقر وفاة شاب تأثرا بإصابته الحرجة.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الميدانية لشاب من باقة الغربية وصفت جروحه بالمتوسطة، حيث نقل على إثرها إلى مستشفى "هييل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن المركبة ولأسباب غير معروفة بعد انحرفت عن مسارها واصطدمت بجدار حديدي على جانب الشارع.

وأمس الجمعة، لقي الشقيقان محمد وخليل سعيد داود من مدينة يطا في الضفة الغربية مصرعيهما في حادث طرق وقع بين ثلاث سيارات على شارع 60 بين بلدة "عومر" وقرية أم بطين في النقب.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 59 شخصا، بينهم 23 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية فجر اليوم السبت.