  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع شاب من الطيبة بحادث طرق قرب باقة الغربية

تاريخ النشر: 05/03/2022 - 07:58

مصرع شاب من الطيبة بحادث طرق قرب باقة الغربية
مكان حادث الطرق على شارع ماؤور (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي الشاب إسلام عازم (19 عاما) وأصيب آخر بجروح متوسطة، وذلك جراء حادث طرق ذاتي وقع بالقرب من مدينة باقة الغربية، فجر اليوم السبت.

وتقلت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق ذاتي على شارع رقم 581 المؤدي إلى كيبوتس "ماؤور" المحاذي لمدينة باقة الغربية، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وأقر وفاة شاب تأثرا بإصابته الحرجة.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الميدانية لشاب من باقة الغربية وصفت جروحه بالمتوسطة، حيث نقل على إثرها إلى مستشفى "هييل يافه" في الخضيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، حيث دلت التحقيقات الأولية أن المركبة ولأسباب غير معروفة بعد انحرفت عن مسارها واصطدمت بجدار حديدي على جانب الشارع.

وأمس الجمعة، لقي الشقيقان محمد وخليل سعيد داود من مدينة يطا في الضفة الغربية مصرعيهما في حادث طرق وقع بين ثلاث سيارات على شارع 60 بين بلدة "عومر" وقرية أم بطين في النقب.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 59 شخصا، بينهم 23 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية فجر اليوم السبت.

بودكاست عرب 48

#باقة الغربية
#حادث طرق
#الطيبة
#مصرع
#إصابة
#إسلام عازم

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: غائم إلى صاف والحرارة بارتفاع
حالة الطقس: غائم إلى صاف والحرارة بارتفاع

2022-03-05

إصابتان إحداهما خطيرة في انقلاب سيارة بكفر سميع
إصابتان إحداهما خطيرة في انقلاب سيارة بكفر سميع

2022-03-04

البعنة: إصابة خطيرة لإمام مسجد في جريمة إطلاق نار
البعنة: إصابة خطيرة لإمام مسجد في جريمة إطلاق نار

2022-03-04

الأكثر قراءة

تقرير: الجيش الإسرائيلي يحض بينيت على الحياد بالحرب الأوكرانية

تقرير: الجيش الإسرائيلي يحض بينيت على الحياد بالحرب الأوكرانية

2022-03-04
حالة الطقس: غائم وبارد واحتمال تساقط أمطار متفرقة

حالة الطقس: غائم وبارد واحتمال تساقط أمطار متفرقة

2022-03-04
مصرع شقيقين من يطا في حادث طرق بالنقب

مصرع شقيقين من يطا في حادث طرق بالنقب

2022-03-04
باكستان: ارتفاع عدد قتلى تفجير مسجد إلى 56

باكستان: ارتفاع عدد قتلى تفجير مسجد إلى 56

2022-03-04
تفاهمات بين إسرائيل والإمارات بشأن حراسة الرحلات الجوية لدبي

تفاهمات بين إسرائيل والإمارات بشأن حراسة الرحلات الجوية لدبي

2022-03-04