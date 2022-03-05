4 إصابات إحداها حرجة بحادث طرق قرب عرابة

أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالحرجة، وذلك جراء حادث طرق وقع ظهر اليوم السبت، على الشارع الموصل بين بلدتي عرابة ودير حنا في الجليل.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق قرب عرابة، وعلى الفور هرعت طواقم طبية للمكان وقدمت الإسعافات الأولية إلى 4 جرحى ونقلتهم بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع على شارع رقم 805 بمساره قرب بلدة عرابة.

وصباح اليوم السبت، لقي المأسوف على شباب إسلام عازم (19 عاما) من الطيبة مصرعه وأصيب آخر بجروح متوسطة، وذلك جراء حادث طرق ذاتي وقع بالقرب من مدينة باقة الغربية.

وأمس الجمعة، لقي الشقيقان محمد وخليل سعيد داود من مدينة يطا في الضفة الغربية مصرعيهما في حادث طرق وقع بين ثلاث سيارات على شارع 60 بين بلدة "عومر" وقرية أم بطين في النقب.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 59 شخصا، بينهم 23 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية فجر اليوم السبت.