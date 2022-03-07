اعتقال 51 مشتبها بمخالفات سلاح

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 51 شخصا من البلدات العربية، فجر اليوم الإثنين، على خلفية شبهات الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن عملاء سريين لها عملوا لمدة طويلة مقابل مجموعات إجرامية تاجرت بالأسلحة في المجتمع العربي.

وأضافت أنه داهمت قوات معززة من الشرطة والوحدات التابعة لها، فجر اليوم، منازل المشتبه بهم في البلدات العربية واعتقلتهم، وضبطوا عشرات قطع أسلحة وعبوات ناسفة.