اعتقال 51 مشتبها بمخالفات سلاح

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 51 شخصا من البلدات العربية، فجر اليوم الإثنين، على خلفية شبهات الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية.
ووفقا لادعاء الشرطة فإن عملاء سريين لها عملوا لمدة طويلة مقابل مجموعات إجرامية تاجرت بالأسلحة في المجتمع العربي.
وأضافت أنه داهمت قوات معززة من الشرطة والوحدات التابعة لها، فجر اليوم، منازل المشتبه بهم في البلدات العربية واعتقلتهم، وضبطوا عشرات قطع أسلحة وعبوات ناسفة.
وجاء في بيان للشرطة أنه "ألقت قوات ووحدات الشرطة المختلفة، فجر اليوم، القبض على 51 مشتبهًا بهم من المجتمع العربي بتجارة الأسلحة، وذلك بعد تشغيل وكيلة ووكيل سري للشرطة بين منظمات إجرامية عربية، حيث استطاعوا اختراقها، وإجراء أكثر من 35 صفقة والحصول على كمية كبيرة من الأسلحة منها مسدسات وبندقية كلاشنكوف ورشاشات M-16 و MP5وتوثيق ذلك، وجمع العديد من الأدلة التي تدين المشتبه بهم. وداهمت قوات الشرطة منازل المشتبه بهم في مصمص، ومشيرفة، وأم الفحم، ونوف هجليل، وبوريا، ودبورية، والناصرة، وعرعرة، وكفر قرع، وبرطعة، والطيبة، وجنين ومناطق فلسطينية، واعتقلتهم، وضبطت أسلحة وعبوات ناسفة، وتم حجز سيارات. وسيتم عرض المشتبه بهم على المحكمة للنظر في تمديد توقيفهم".
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