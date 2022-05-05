عارة: تشييع حاشد لأم كريم يونس

شيّعت جماهير غفيرة، مساء اليوم، الخميس، جثمان الحاجة صبحية يونس، والدة الأسير كريم يونس في قرية عارة.

‏وانطلق موكب الجنازة من بيتها في حي المسقاة في قرية عارة، إلى مسجد القرية ومن ثم إلى مقبرة القرية.

‏وسادات أجواء من الحزن الشديد أثناء تشييع الجثمان، خاصّة أن الحاجة يونس تنتظر منذ أكثر من 40 عامًا تحرّر ابنها، عميد الأسرى الفلسطينيين، كريم يونس، من السجون الإسرائيلية، وتوفيت يونس قبل موعد الحريّة بـ8 أشهر.

‏ويعتبر الأسيران كريم وماهر يونس من أقدم الأسرى في العالم، إذ حكم عليهما بالسجن 40 عامًا، ودخل الأسيران عامهما الأخير هذه السنة.

‏ورفض وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، طلبات لإتاحة مشاركة يونس في تشييع والدته.

‏ويتوافد المئات من عارة عرعرة والداخل الفلسطيني إلى بيت والدة الأسير كريم يونس من أجل تقديم واجب العزاء للعائلة.