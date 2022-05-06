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إصابتان خطيرتان في حادث طرق بالجولان

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 12:23

إصابتان خطيرتان في حادث طرق بالجولان
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب ستة أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم اثنان وصفت إصابتهما بأنها خطيرة في حادث طرق وقع بين ثلاث سيارات بمنطقة الجولان العربي السوري المحتل، اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أسفر حادث طرق وقع بين ثلاث سيارات، بينها سيارة اندلعت بها النيران، بمنطقة الجولان، الساعة 11:20، عن إصابة ستة أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم اثنان وصفت إصابتهما بأنها خطيرة.

وقدمت طواقم الإنقاذ وطواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين في المكان، ونقلت مصابين بحالة خطيرة بواسطة مروحية طبية تابعة لمؤسسة "نجمة داود الحمراء" إلى المستشفى.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب تنظيم حركة السير في المكان.

42 مواطنا عربيا ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع العام

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 124 شخصا، بينهم 42 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 4 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019

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#الجولان
#سيارات
#إصابات
#حوادث الطرق

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