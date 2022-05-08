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وزارة الداخلية تحل مجلس أبو غوش المحلي

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 10:16

وزارة الداخلية تحل مجلس أبو غوش المحلي
أبو غوش (توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

حلّت وزارة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مجلس أبو غوش المحلي، إثر عدم المصادقة على الميزانية العامة للعام 2022.

وأعلنت "الداخلية" أنه "بموجب أمر البلديات والمجالس المحلية، كان يوم الجمعة الموافق 6.5.2022 الموعد الأخير للمصادقة على ميزانيات السلطات المحلية، لذا فان كل سلطة محلية لم تصادق على ميزانيتها، حتى الموعد المذكور، انتهت دورة مجلسها البلدي".

وأوضحت أن "البند 206 (ب1) من قانون السلطات المحلية"، ينص على أنه "إذا لم تصادق السلطة المحلية على ميزانيتها.. تنتهي دورة المجلس البلدي فيها أو دورة المجلس البلدي ورئيس السلطة المحلية، وفقا لقرار وزير الداخلية".

وأضافت أن وزيرة الداخلية، أييليت شاكيد، ستعلن قريبا عن أسماء أعضاء المجلس المُعين في القرية، بدلا من الأعضاء المنتهية دورتهم.

وعن مستقبل رئيس مجلس أبو غوش المحلي، وبقائه في منصبه أو إنهاء دوره، أعلنت الداخلية أن الوزيرة شاكيد ستتخذ قرارها بشأنه بعد إجراء جلسة استماع له مع المدير العام للوزارة، قريبا.

يذكر أن أبو غوش قرية عربيّة تقع إلى الشّمالِ الغربيّ من مدينةِ القُدس وتبعدُ عنها حوالي 13 كم، على ارتفاعِ 610-720 مترًا فوق سطح البحر.

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#أبو غوش
#الداخلية
#ميزانيات
#سلطات محلية

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