المتابعة تدعو للمشاركة في مسيرة إحياء ذكرى هبة الكرامة باللد

دعت لجنة المتابعة العليل لأوسع مشاركة في مسيرة إحياء الذكرى الأولى لهبة الكرامة في اللد يوم الجمعة المقبل، التي دعت إليها اللجنة الشعبية في المدينة.

وستنطلق المسيرة بعد صلاة الجمعة مباشرة من ساحة المسجد الكبير وكنيسة الخضر.

وقالت اللجنة الشعبية في بيانها، إن "أهالي اللد العرب تعرضوا قبل عام إلى اعتداءات مخططة من عصابات المستوطنين، وهذه الاعتداءات كانت بدعم من أعضاء في بلدية اللد ورئيس البلدية المدعو يائير رفيفو، والتي أسفرت عن استشهاد الشاب موسى حسونة وإصابة العديد من الشبان آنذاك لا لسبب إلا لأننا عربا في هذه البلدة الأصيلة".

ودعت اللجنة الشعبية إلى أن تبعث المسيرة يوم الجمعة رسالة واضحة مفادها بأننا لم ولن ننسى هذه الاعتداءات ولم ولن نغفر للذين قاموا بها، وأن رسالتنا من هذه المسيرة رسالة عدالة لقضية الشهيد موسى حسونة ومطالبة الجهات الرسمية بتقديم المجرمين والقتلة إلى القضاء لينالوا عقابهم حسب القانون".

ولفتت إلى أن رسالتنا رسالة حياة كريمة وطبيعية لنا ولأولادنا في هذه البلدة الأصيلة دون أن نتعرض للتهديد المستمر على وجودنا وعلى مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة. رسالتنا رسالة رفض الظلم والعبودية الذي تسعى السلطات الإسرائيلية فرضه علينا وعلى وجودنا.

وختمت اللجنة الشعبية بيانها أن "المسيرة سلمية ومرخصة من الشرطة، ورسالتنا رسالة إنسانية، ليبقى صوتنا عاليا ضد الظلم من أجل أن نحفظ حق أبنائنا في العيش الكريم في هذه البلدة".