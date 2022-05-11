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مصرع عامل سحقا تحت مصعد في القدس

تاريخ النشر: 11/05/2022 - 17:05

مصرع عامل سحقا تحت مصعد في القدس
من مكان الحادث (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي شخص، في الخمسينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجراحه الخطيرة إثر تعرضه خلال عمله في أحد الفنادق في مدينة القدس، اليوم الأربعاء.

وجاء في التفاصيل، أن الحديث يدور عن سقوط مصعد معد للحمولة على عامل مطبخ، ما أسفر عن وفاته على الفور.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 16:04، حول إصابة شخص من مصعد حمولة في فندق بالقدس، وأقر الطاقم الطبي وفاته في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

ويستدل من المعطيات الأخيرة المتوفرة أن 25 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث عمل مختلفة، منذ مطلع العام الجاري 2022 ولغاية اليوم، في حين بلغ في العام 2021 عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

يشار إلى أن حوادث العمل ازدادت، في الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من كلا جانبي الخط الأخضر، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، سيما انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال.

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#حوادث العمل
#القدس

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