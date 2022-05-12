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إحراق شاحنتين في مجد الكروم

تاريخ النشر: 12/05/2022 - 08:00

إحراق شاحنتين في مجد الكروم
من مكان الحريق بمجد الكروم، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أضرم جناة مجهولون النار بشاحنتين كبيرتين في قرية مجد الكروم، فجر اليوم الخميس، ما أسفر عن أضرار جسيمة وخسائر فادحة.

ووفقا للشبهات فإنه، على ما يبدو، يدور الحديث عن جناة مجهولين أحرقوا الشاحنتين عمدا، الساعة الثانية والنصف فجرا.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ أن "مركز الاستعلامات 102 تلقى بلاغا، الساعة 2:30، عن حريق بشاحنتين في قرية مجد الكروم".

وأضاف أن ثلاثة طواقم من محطة الجليل المركزي أخمدت ألسنة النار في شاحنين كبيرتين في المكان، ومنعت انتشار الحريق، ولم يُبلغ عن إصابات.

وفتحت الشرطة وخبير الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.

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#مجد الكروم
#شاحنات
#حرائق
#العنف والجريمة

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