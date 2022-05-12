مصرع شخص دهسا حين كان ينتظر الحافلة في المحطة بحيفا

لقي شخص (45 عاما) مصرعه دهسا حين كان ينتظر حافلة لتُقله من إحدى المحطات في مدينة حيفا، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة فإنها تحقق في ملابسات الحادث القاتل الذي وقع، الليلة الماضية، إذ دهست حافلة عابر سبيل وإصابته بجروح بالغة الخطورة توفي متأثرا بها في المستشفى، في وقت لاحق.

وتلقى مركز الاستعلامات 100 بلاغا، أمس، عن حادث أسفر عن إصابة الشخص الذي كان ينتظر الحافلة داخل المحطة.

وأفادت مصادر طبية أن الضحية نقل بحالة خطيرة للغاية إلى مستشفى "رمبام" في المدينة، واضطر الأطباء لإقرار وفاته.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، ترك سائق الحافلة وعمره 59 عاما، المنطقة بعد وقوع الحادث، واعتقلته الشرطة للتحقيق، في وقت لاحق.