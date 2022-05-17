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اعتداء على مقبرة في كفر قاسم

تاريخ النشر: 17/05/2022 - 08:00

اعتداء على مقبرة في كفر قاسم
مقبرة كفر قاسم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتدى جناة مجهولون على أضرحة وقبور موتى في مدينة كفر قاسم ما أثار حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي.

وذكر حزب "الوفاء والإصلاح" - فرع كفر قاسم أنه "أقدم مجهولون، الليلة الماضية، على الاعتداء على عدد من القبور لقيادات دينية ووطنية في مقبرة المدينة، منها قبر الشيخ عبد الله نمر درويش، وقبر السيد عمر عصفور (أبو ناصر)، وقبر السيد حرب عيد أبو جابر الطوري، وآخرين (رحمهم الله جميعاً، وتمثل الاعتداء في تكسير شواهد القبور وأجزاء منها".

واستهجن هذا الاعتداء، وأكد أنه "نرى فيه، عدا أنه تعدٍ على كرامة الأموات، مسًّا بمشاعر الأحياء أيضا وتطاولا فضا على مكان مقدسٍ، لا يجوز في حالٍ من الأحوال تدنيسه".

وطالب عدد من الأهالي بحراسة المقبرة من قبل البلدية، كما طالبوا الشرطة بالتحقيق واعتقال المعتدين ومقاضاتهم.

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#كفر قاسم
#مقابر
#أضرحة

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