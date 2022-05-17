النقب: إصابة خطيرة لشاب في حادث انقلاب سيارة

أصيب شاب، يبلغ 19 عاما من العمر، مساء اليوم الثلاثاء، بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة في حادث انقلاب سيارة على شارع 25 قرب بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 21:54، حول حادث طرق على شارع 25 بالنقب، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشاب عانى جروحا بين الخطيرة والمتوسطة في أنحاء جسده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.