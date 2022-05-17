تسريح مشتبهين بمحاولة قتل صحافي في كفر قاسم

سرّحت محكمة الصلح في مدينة "بيتح تكفا"، اليوم الثلاثاء، المشتبهين بالضلوع في محاولة قتل الصحافي، مصطفى صرصور، في مدينة كفر قاسم، خلال مقابلة كان يجريها في بث حي ومباشر على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال شهر رمضان.

وجاء قرار المحكمة بتسريح المشتبهين بذريعة أن الأدلة غير كافية، وفرضت عليهما الحبس المنزلي لمدة أسبوع.

وكانت الشرطة قد ادعت أن تطورات طرأت في التحقيقات، وعرضت على المحكمة أدلة قالت إنها تربط المشتبه بهما بالضلوع في إطلاق النار، إلا أنها لم تكن كافية.

وكانت محكمة الصلح في بيتح تكفا قد مددت، الأسبوع الماضي، اعتقال الشابين لمدة 5 أيام على ذمة التحقيق.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 14 نيسان/ أبريل الماضي، إذ كان يجري الصحافي، مصطفى صرصور، مقابلة عبر بث حي ومباشر مع أحد الكتاب في كفر قاسم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل أذان المغرب في شهر رمضان، وأصيب في جريمة إطلاق نار.