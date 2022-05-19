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الناصرة: وقفة احتجاجية ضد العنف والاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية

تاريخ النشر: 19/05/2022 - 10:18

الناصرة: وقفة احتجاجية ضد العنف والاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية
من الوقفة الاحتجاجية في مستشفى العائلة المقدسة بالناصرة اليوم
تحرير: قاسم بكري
زكريا حسن زكريا حسن

شارك أعضاء الطاقم الطبي في مستشفى العائلة المقدسة في الناصرة، صباح اليوم الخميس، في وقفة احتجاجية ضد العنف والاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، والتي شهدت مستشفيات الناصرة العديد منها.

وقال رئيس نقابة الأطباء في المستشفى، د. مروان حداد: "كوني رئيسا للجنة الأطباء في مستشفى العائلة المقدسة، قررت مع إدارة المستشفى أن ننظم هنا، اليوم، وقفة احتجاجية لنطلقها صرخة مدوية ضد العنف بشكل عام، والعنف ضد الطواقم الطبية والتمريضية على وجه الخصوص".

وأكد أن "مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا وكمؤسسة طبية أن نسعى لبناء مجتمع صحي مبني على أسس أخلاقية وإنسانية. لا يعقل أن يتلقى الأطباء والممرضات جزاء عملهم وإنقاذهم للحياة عنفا وعدم أمان أثناء تأديتهم واجبا مقدسا".

وختم رئيس نقابة الأطباء في المستشفى بالقول إنه "ليس من المعقول هذا العنف بشكل عام. حادثان في أسبوع واحد في مستشفى 'هداسا' ومستشفى الجليل الغربي، وغدا في الناصرة، وبعده في حيفا، للأسف، كما حدث لدينا في العام الماضي في قسم الطوارئ. لذلك، أوجه كلمة باسمي وباسم كافة الطواقم، من أطباء وممرضين وموظفين، ونقول لكل من يعتدي بالضرب في المستشفيات أو في أي مكان آخر، إن هذا خط أحمر في التعامل الإنساني، وعلى السلطات من شرطة وقضاء تشديد العقوبات لمن تسول له نفسه أن يتعامل بعنف، فكلنا لنا عائلات، والإنسانية والتعامل الراقي الأخلاقي يجب أن يجمعنا".

بودكاست عرب 48

#مستشفيات
#العنف والجريمة
#الناصرة
#إضرابات
#مروان حداد
#مستشفى العائلة المقدسة

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