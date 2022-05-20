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إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 08:48

إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالناصرة
الناصرة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة الناصرة، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 التابع لنجمة داود الحمراء في منطقة 'جلبوع' تلقى بلاغا، الساعة 06:26، عن إصابة رجل (42 عاما) من جراء تعرضه لإطلاق نار في الناصرة، ونُقل لاستكمال العلاج في المستشفى الإنجليزي، وهو مصاب بجراح خطيرة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

وفي جريمة اقتُرفت في جت المثلث، مساء أمس الخميس، قُتل الشاب هاني مصراتي (26 عاما) من قرية جلجولية، إثر تعرضه لإطلاق نار في مركز تجاري.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام 2022 الجاري ولغاية الآن، بلغ 30 قتيلا، إضافة لعدد كبير من المصابين، على الرغم من التواجد المكثف للشرطة في بعض المناطق التي شهدت شجارات وتوترات وجرائم قتل، في الآونة الأخيرة.

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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