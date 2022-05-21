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حيفا: إصابة خطيرة في حادث دهس

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 21:58

حيفا: إصابة خطيرة في حادث دهس
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخص، في الستينيات من عمره، بجراح وصفت بأنها خطيرة في حادث دهس بمدينة حيفا، مساء اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 20:49، حول تعرض عابر سبيل للدهس من سيارة قرب استاد ’سامي عوفر’ في حيفا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات الحادث.

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#حيفا
#حوادث الدهس

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