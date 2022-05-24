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إصابة خطيرة لعامل في حيفا

تاريخ النشر: 24/05/2022 - 16:42

إصابة خطيرة لعامل في حيفا
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 28 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 15:03، حول إصابة عامل من جسم ثقيل خلال عمله في حيفا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#حيفا

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