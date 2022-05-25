احتجاز 9 سيارات من كفر قرع وعارة وعرعرة

احتجزت الشرطة الإسرائيلية و"سلطات تطبيق القانون" فجر اليوم، الأربعاء، 9 سيارات فاخرة تعود لمدينين من قرى كفر قرع وعارة وعرعرة، قُدّرت ديونهم بثمانية ملايين شيكل للسلطات المختلفة.

ووفقا للشرطة فإن "سلطة الضرائب وشرطة إسرائيل تواصل أنشطتها كجزء من مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز تطبيق القانون والردع، إذ جرت الليلة الماضية، حملة خاصة في كفر قرع وعارة وعرعرة لتحصيل الديون المتراكمة على المواطنين، والتي بلغت أكثر من 8 ملايين شيكل، وتم حجز 9 سيارات فاخرة كلها مملوكة من قبل المدينين لسلطة الضرائب".

وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر من 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

يذكر أن الشرطة كثفت مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.