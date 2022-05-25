  2. محليات
  3. أخبار محلية

الحراك الفحماوي الموحد: لن يثنينا التحريض عن أيّ دور نضالي تحتمه المرحلة

تاريخ النشر: 25/05/2022 - 08:36

الحراك الفحماوي الموحد: لن يثنينا التحريض عن أيّ دور نضالي تحتمه المرحلة
نشاط للحراك الفحماوي الموحد في أم الفحم (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

رفض "الحراك الفحماوي الموحد" حملات التحريض، "التي تأبى إلا أن تطل برأسها بعد كل نجاح لنشاط نضالي وحدوي يبادر له الحراك، وآخرها مسيرة الوفاء في الذكرى السنوية الأولى لهبة الكرامة واستشهاد الشاب محمد كيوان محاميد، التي شارك بها الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، لتتبعها حملات تحريض ممنهجة محمّلة الحراك مسؤولية أحداث هبة الكرامة، والتي أطلقت عليها مصطلح أعمال الشغب".

وشدد الحراك على استنكاره للتحريض، وقال في بيان أصدره، الليلة الماضية، "إننا في الحراك الفحماوي الموحد فخورون كل الفخر بأننا جسم فحماوي مستقل، برز من رحم معاناة أهلنا الذين سُلِّط على رقابهم سيف العنف السلطويِّ، فكان رفضُنا أن نقف متفرجين، وقاومناه دون إعارة أي اعتبار للقوالب الفئوية الضيقة التي سيطرت على عقلية الكثيرين مطولا، لتشكّل حجر عثرة في سبيل لملمة صفوف أبناء شعبنا وتصويب بوصلتها، وإعادتها نحو اتجاهها الصحيح؛ وهو التصدي للأذرع السلطوية - المسبب الأول للعنف - بهدف حرفنا عن قضايانا الكبرى، والانشغال بالنتائج لا المسّببات".

وأضاف أنه "في هذا المقام، لا بدّ أن نؤكد أنَّ التحريض لن يرهبنا، ولن يثنينا عن أيّ دور نضالي تحتمه المرحلة، وإنّ تقرير موقع 'الصوت اليهودي' أقرب ما يكون تقريرًا استخباراتيًّا يتقاطع في جوهره وبعضَ أصواتِ 'النشاز' المحلية الهادفة لإلغاء دور الحراك، لأهميته وحضوره القويّ وتأثيره على الشارع، وإنِ اختلفت المنطلقات بينَ الطرفين؛ الإلغاء والافتراء".

وأكد "إننا في الحراك الفحماوي الموحّد نفتخر بكل أحزابنا وحركاتنا، تلك التي دعمتنا وعملت معنا، وحتى تلك التي حاربتنا سواء أكان ذلك في السر أو في العلن، فكلهم أهلنا وهم أصحاب تاريخ نضالي مشرف، ومع هذا نؤكد أننا لسنا إلا أبناء أم الفحم الأحرار، من كل أطيافها ومشاربها وحاراتها، الذين رفضوا الرضوخ لواقع يُقتل فيه شبابنا، وتهدم أحياؤنا، وتستباح مساجدنا دون رد".

وختم الحراك بالقول إنه "لن نقبل ولن نرضخ للتحريض على الحراك، أو على أي ناشط من نشطائه أو مركباته، ولن نقبل بأي توطئة لإلغائنا، لا من أذرع إسرائيل الأمنية ولا من غيرها. وإننا نعاهدكم أن نبقى على الدرب والتواجد في كل ساحٍ وميدان، نصرة لحقوقنا الاجتماعية والسياسية والوطنية والدينية دون أي مساومة أو تراجع. هذا عهدنا لكم؛ فمنا العهد، ومنا ومنكم الوفاء".

بودكاست عرب 48

#حملات تحريض
#الحراك الفحماوي الموحد
#هبة الكرامة
#الشهيد محمد كيوان

حوارات

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة

2022-05-25

حيفا: أمسية تأبينيّة لزيتونة الجليل حنّا أبو حنّا ومسيرته
حيفا: أمسية تأبينيّة لزيتونة الجليل حنّا أبو حنّا ومسيرته

2022-05-24

عرّابة: اعتقال أحد أعضاء اللجنة الشعبيّة
عرّابة: اعتقال أحد أعضاء اللجنة الشعبيّة

2022-05-24

الأكثر قراءة

جنين: اشتباكات مع الاحتلال واعتقال ضابط بالأمن الوقائي

جنين: اشتباكات مع الاحتلال واعتقال ضابط بالأمن الوقائي

2022-05-24
تحقيقان لوسيلتي إعلام أميركيتين: أبو عاقلة اغتيلت برصاص إسرائيليّ... عمدا

تحقيقان لوسيلتي إعلام أميركيتين: أبو عاقلة اغتيلت برصاص إسرائيليّ... عمدا

2022-05-24
مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة

مقتل فتى في جريمة إطلاق نار في حورة

2022-05-24
مصرع سائق شاحنة من وادي سلامة على شارع 6 قرب كفر قاسم

مصرع سائق شاحنة من وادي سلامة على شارع 6 قرب كفر قاسم

2022-05-24
مصدر أميركي: شطب

مصدر أميركي: شطب "كاخ" تقني وهي "كيان إرهابي عالمي"

2022-05-24