أقدم جناة اليوم، السبت، على تنفيذ عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في مدينة سخنين، أعقبها وقوع مواجهات بين عناصر الشرطة وعدد من المواطنين الذين احتجوا على تقاعس الشرطة وتأخرها في الوصول إلى المكان.

وحسب المعلومات الواردة، فإن ملثمين اقتحموا محلا للمجوهرات وتمكنوا من تنفيذ عملية سطو تحت تهديد السلاح وإطلاق النار في الهواء.

سخنين: سطو مسلح على محل مجوهرات ومواجهات بين الشرطة والأهالي pic.twitter.com/IxgCLuncQv — موقع عرب 48 (@arab48website) May 28, 2022

وتزامنت عملية السطو مع محاولة السكان التصدي للجناة، غير أنهم تمكنوا من الفرار من المكان قبل وصول الشرطة.

وعند وصول قوات من الشرطة إلى المكان، احتج المواطنون على تأخرها وتقاعسها ما أسفر عن وقوع مواجهات أسفرت عن اعتقالات وإصابات بحالات اختناق إثر استخدام عناصر الشرطة قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وتشهد مدينة سخنين، في الآونة الأخيرة، تصاعدا في أعمال العنف وجرائم إطلاق النار، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن لجم هذه الظاهرة المتفشية في المجتمع العربي.

وفي سياق متصل، دعت البلدية واللجنة الشعبية في سخنين إلى المشاركة في مظاهرة الغضب أمام مركز شرطة مسجاف مساء اليوم، السبت، احتجاجا على جرائم إطلاق النار اليومية وتهادن الشرطة مع المجرمين.