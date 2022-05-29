ارتفاع سعر ليتر الوقود بـ66 أغورة فجر الأربعاء

ترتفع أسعار الوقود في البلاد، فجر يوم الأربعاء المقبل، الأول من شهر حزيران/ يونيو 2022، بـ66 أغورة لليتر الواحد؛ إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 7.72 شيكل.

وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة على كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وترتفع أسعار الوقود بهذا الشكل الحاد، بنسبة 10% مقارنة مع الشهر الماضي، و20% مقارنة مع شهر حزيران 2021، إذ بلغ سعر ليتر الوقود 6.13 شيكل.

الجدير ذكره أن أسعار الوقود في البلاد تُحدد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.