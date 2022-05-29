اعتقال معلمتين بشبهة التنكيل بأطفال في روضة بالرينة

اعتقلت الشرطة معلمتين في حضانة أطفال بقرية الرينة، صباح اليوم الأحد، بشبهة "التنكيل بأطفال خلال عملهما في حضانة أطفال في البلدة".

ووثقت كاميرات المراقبة اعتداء وتنكيل بحق أطفال داخل الحضانة ما أثار حالة من الغضب بين الأهالي.

ووفقا للشرطة فإنها شرعت بالتّحقيق إثر نشر مقطع فيديو حول شبهات تنكيل في حضانة أطفال في قرية الرينة.

وادعت الشرطة أنه "إثر نشر الفيديو والتحقيق، تمّ جمع 11 بلاغًا للاشتباه بالتنكيل بحق قاصرين. وفي نهاية التّحقيق، تمّ توقيف مشتبهتين معلمتين في الحضانة (42 و43 عامًا) من سكان قرية الرينة".

وأشارت إلى أنه "ستتمّ إحالة المشتبه بهما إلى محكمة الصّلح في النّاصرة، اليوم وغدا، للنظر في طلب الشّرطة لتمديد توقيفهما على ذمّة التّحقيق".