تحت حماية الشرطة: مستوطنون ينظمون مسيرة أعلام في اللد

انطلقت مسيرة الأعلام في مدينة اللد، اليوم الأحد، بحماية الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها، تحت حراسة أمنية مشددة.

ونظمت المسيرة مجموعات من المتطرفين اليهود وما تسمى "النواة التوراتية"، إذ رفعوا الأعلام الإسرائيلية، وددوا الهتافات العنصرية، وجابوا شوارع عدة في اللد.

وتسود أجواء متوترة في اللد منذ الاحتجاجات الأخيرة ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات ترحيل سكان حي الشيخ جراح في القدس، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد.

ولا تزال حواجز الشرطة وعناصرها في أماكن مختلفة من المدينة مع جولات بين الحين والآخر، وخصوصا في الأحياء العربية.

ومما يذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت، حديثا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.

وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، قرر يوم الجمعة الماضي، أن تجري "مسيرة الأعلام" الاستفزازية في البلدة القديمة في القدس المحتلة، مساء اليوم الأحد وفق مسارها المقرر، ما يعني مرورها بباب العامود والحي الإسلامي.

وتأتي مسيرة الأعلام في القدس المحتلة ضمن مساعٍ إسرائيليّة في تعميق الاحتلال وتهويد القدس وفرض السّيطرة الإسرائيلية.