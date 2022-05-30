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كفر كنا: وفاة شاب متأثرا بجراحه في حادث طرق

تاريخ النشر: 30/05/2022 - 17:31

كفر كنا: وفاة شاب متأثرا بجراحه في حادث طرق
الفقيد مؤنس أمارة
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

فجعت بلدة كفر كنا بوفاة الشاب مؤنس أمارة متأثرا بجراحه الخطيرة التي تعرض لها في حادث طرق بمنطقة البحر الميت، جنوبي البلاد، قبل نحو أسبوعين.

وكان الفقيد قد أحيل بحالة حرجة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وقد أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وكانت عائلة الشاب قد ناشدت، في الأيام الأخيرة، بالتبرع بوجبات دم لإنقاذ حياة ابنها، إذ أقيمت محطات للتبرع بالدم في كفر كنا بيد أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه.

ومما يذكر أن الفقيد تعرض لحادث طرق وقع بين عدة مركبات على شارع 90 قرب مصانع البحر الميت يوم 18 أيار/مايو، حينما كان بطريق عودته من رحلة استجمامية برفقة أصدقائه الذين أصيبوا بجروح متفاوتة آنذاك.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 147 شخصا، بينهم 52 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم 29 أيار/ مايو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#مؤنس أمارة
#كفر كنا
#حوادث الطرق
#البحر الميت

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