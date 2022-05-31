احتجاز سيارات ومصادرة 28 مليون شيكل من متاجر عربية  

داهمت الشرطة الإسرائيلية و"سلطات تطبيق القانون"، في الآونة الأخيرة، محال تجارية ومحال صرافة عدد من البلدات العربية، وصادرت سيارات وأموال وشيكات بملايين الشواكل، واعتقلت مئات المشتبهين للتحقيق، في إطار حملاتها في المجتمع العربي ضمن نشاط "المسار الآمن" لمكافحة العنف والجريمة، وفقا لادعائها.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ بداية الحملة، نفذت الشرطة عشرات المداهمات ضد مقدمي الخدمات المصرفية، وأجرت 28 تفتيشا في محال الصرافة، وتم التحقيق مع 135 مشتبها تحت طائلة التحذير.

ووفقا للشرطة فإنه "خلال النشاط، ضبطت الشرطة 731 شيكا بقيمة 28 مليون شيكل، منها أكثر من 24 مليون شيكل مشتبهة كأموال لم يتم تسجيلها. وخلال هذه الفترة، تم توقيف المئات من المشتبهين، وتم ضبط المئات من الوسائل القتالية غير القانونية، بما في ذلك أسلحة بأنواع مختلفة، وتم تقديم لوائح اتهام ضدهم وفقا لذلك".

وتواصل الشرطة الإسرائيلية حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بأكثر من 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

يذكر أن الشرطة كثفت مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.