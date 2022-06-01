شريط فيديو يفنّد ادعاء امرأة يهودية ويبرئ نهاد عازم مدني من الطيبة

فنّد شريط فيديو وثقته كاميرا مراقبة مثبتة على مركبة سائق من قلنسوة ادعاء سائقة يهودية ضد سائق شاحنة من الطيبة بأنه كان يريد قتلها على شارع قلنسوة - "نيتساني عوز" أمس، الثلاثاء.

وفي التفاصيل فإن الشاب نهاد عازم مدني، سائق شاحنة من سكان مدينة الطيبة، كان عائدا من عمله، فحاولت مركبة وفيها امرأة يهودية اجتيازه بصورة غير قانونية عن جهة اليمين، وهي تصرخ وتشتم، كما تبين من الشريط المصور.

وعلى إثر ذلك، أوقف السائق شاحنته، ونشب جدال بينه وبين السائقة اليهودية التي لم يلبث أن تحدث معها لتستدعي الشرطة، مدعية أنه كان يحمل سكينا ويحاول قتلها.

وبعد الاقتراب من مفرق الطيبة، اعترضت دوريات للشرطة نهاد عازم مدني، وأوقفه أفرادها ونقلوه إلى محطة الشرطة، ليحقق معه ويطلق سراحه دون شروط، بعد أن أظهرت الكاميرا المثبتة على مركبة الشاب فادي خطيب من قلنسوة، افتراء السائقة اليهودية عليه.

وقال نهاد عازم مدني، لـ"عرب 48" إنه "لو لم تُوثق الحادثة لصدقت الشرطة رواية السائقة، وهذا ما حصل فعلا في البداية. الشاب فادي خطيب الذي مر صدفة أظهر لهم الشريط المصور الذي يثبت افتراء السائقة في محطة الشرطة لاحقا''.

وأضاف أن "الشرطة دائما معهم، تصدقهم وتكذبنا، لكن بلطف من الله، كان فادي خطيب في المكان، وعلى مركبته كاميرا وثقت الحادثة، والتي أظهرت عكس ذلك تماما. وقاحة السائقة إضافة إلى افترائها وارتكابها مخالفة سير خطيرة. اعتقلوني ونصبوا الحواجز وأغلقوا الشارع وكأنني نفذت عملية طعن. لم يستفسروا في البداية، بل قاموا بتوجيه التهم ضدي دون دليل أو برهان".

وختم مدني بالقول إن "السلطات تستسهل توجيه الاتهامات للعرب في هذه الدولة. أقول لكل الأهالي، خذوا حذركم وتصرفوا بحكمة في هذه المواقف، ولا تندفعوا، لأننا دائما في خانة الاشتباه. وعليكم ألا تتنازلوا عن حقكم. من جانبي، سألاحق هذه السائقة في المحاكم على الضرر الذي سببته لي، مهما كلفني الأمر لتكون درسا للآخرين".