مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق وسط البلاد

لقي شخص في الخمسينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في حادث دراجة نارية على شارع 4 وسط البلاد، فجر اليوم الأربعاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق على شارع رقم 4 بمساره بالقرب من بلدة رعنانا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لجريح وصفت حالته بالخطيرة جدا، حيث أضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاته بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ووفقا للمعلومات الأولية فإن الحادث نجم عن تصادم بين مركبة خصوصية ودراجة نارية، حيث لم يتضح بعد أسباب التصادم.

وأغلقت الشرطة شارع رقم 4 لعدة ساعات بمساره قرب رعنانا، إلى حين الانتهاء من معالجة حادث الطرق.

52 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 148 شخصا، بينهم 52 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 48 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم الأول من حزيران/يونيو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.