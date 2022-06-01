  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق وسط البلاد

تاريخ النشر: 01/06/2022 - 06:49

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق وسط البلاد
مكان حادث الطرق فجر اليوم (الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي شخص في الخمسينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في حادث دراجة نارية على شارع 4 وسط البلاد، فجر اليوم الأربعاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح جراء حادث طرق على شارع رقم 4 بمساره بالقرب من بلدة رعنانا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لجريح وصفت حالته بالخطيرة جدا، حيث أضطر الطاقم الطبي لإقرار وفاته بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ووفقا للمعلومات الأولية فإن الحادث نجم عن تصادم بين مركبة خصوصية ودراجة نارية، حيث لم يتضح بعد أسباب التصادم.

وأغلقت الشرطة شارع رقم 4 لعدة ساعات بمساره قرب رعنانا، إلى حين الانتهاء من معالجة حادث الطرق.

52 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 148 شخصا، بينهم 52 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 48 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم الأول من حزيران/يونيو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#حادث طرق
#شارع 4
#تصادم
#مصرع
#دراجة نارية
#إسعاف

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: حار وجاف رغم انكسار الموجة الحارة
حالة الطقس: حار وجاف رغم انكسار الموجة الحارة

2022-06-01

احتجاز سيارات ومصادرة 28 مليون شيكل من متاجر عربية  
احتجاز سيارات ومصادرة 28 مليون شيكل من متاجر عربية  

2022-05-31

النيابة تطالب بالحبس لثلاثة أعوام على الشيخ يوسف الباز
النيابة تطالب بالحبس لثلاثة أعوام على الشيخ يوسف الباز

2022-05-31

الأكثر قراءة

نجاح مسيرة الأعلام هزيمة لنا، ولكن!

نجاح مسيرة الأعلام هزيمة لنا، ولكن!

2022-05-31
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة جدا

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة جدا

2022-05-31
تقرير: رجال أعمال إسرائيليون يتوجهون للسعودية بطائرة خاصة تقلع من تل أبيب

تقرير: رجال أعمال إسرائيليون يتوجهون للسعودية بطائرة خاصة تقلع من تل أبيب

2022-05-31
نجم ريال مدريد يعلن رحيله في الصيف

نجم ريال مدريد يعلن رحيله في الصيف

2022-05-31
دبلوماسي صيني يهدد بخفض العلاقات مع إسرائيل بسبب تايوان

دبلوماسي صيني يهدد بخفض العلاقات مع إسرائيل بسبب تايوان

2022-05-31