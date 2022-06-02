إصابة بالغة الخطورة لعامل سقط عليه جسم ثقيل قرب حيفا

أصيب عامل بجروح بالغة الخطورة إثر سقوط جسم ثقيل عليه في مكان عمله بالقرب من مدينة حيفا، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة الكرمل تلقى بلاغا، الساعة 08:52، حول إصابة عامل (35 عاما)، إثر سقوط جسم ثقيل عليه خلال عمله داخل مصنع في شارع 'هحروشت' بكريات بيالك، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في الرأس".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" لاستكمال العلاج، وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.