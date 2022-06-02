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اعتقال عريس من طمرة في طريقه لقضاء "شهر العسل"

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 08:29

اعتقال عريس من طمرة في طريقه لقضاء "شهر العسل"
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية عريسا من مدينة طمرة، بشبهة "تزويد أصدقائه بمسدس لإطلاق النار خلال زفافه".

ووفقا للشرطة فإنها "اعتقلت، مساء أمس الأربعاء، شابا (29 عامًا) من سكان مدينة طمرة أثناء توجهه إلى رحلة شهر العسل مع عروسه في مطار 'بن غوريون' باللد، للاشتباه في قيامه بتزويد أصدقائه بمسدس لإطلاق النار خلال حفل زفافه قبل عدة أيام".

وأضافت الشرطة أنها "تلقت، يوم الإثنين الماضي، بلاغًا عن إطلاق النار في منطقة سكنية بطمرة، وخلال التحقيقات تم العثور على مفرقعات بالإضافة إلى تسجيلات لكاميرات المراقبة، وثقت إطلاق النار بالمسدس، وأُلقي القبض على مشتبه بهما باستخدامه".

وحذرت الشرطة من استخدام السلاح، وقالت إنه "لن تتهاون بإطلاق النار خلال حفلات الزفاف، والذي من الممكن أن يؤدي إلى إلحاق الأذى بالأبرياء وسقوط ضحايا".

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