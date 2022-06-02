دير الأسد: وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث طرق

توفي الشاب عمر كمال صالح هداية (32 عاما) من بلدة دير الأسد، اليوم الخميس، متأثرا بحراجه الحرجة التي أصيب بها من جراء حادث طرق وقع قبل عام ونصف العام.

وكان هداية قد تعرض لحادث طرق وقع على شارع 6، خلال عمله على شاحنة، أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ومنذ ذلك الحين، كان الضحية يرقد بالمشفى وهو حالة حرجة، إلى أن أقر الطاقم الطبي، اليوم، وفاته متأثرا بإصابته في الحادث.

وأسفرت حوادث الطرق في البلاد عن مصرع 159 شخصا بينهم 56 عربيا، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم 2 حزيران/ يونيو 2022، بحسب المعطيات الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق.

ولقي 364 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ305 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب لحوادث الطرق المختلفة في مناطق الـ48 خلال العام 2021، 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.