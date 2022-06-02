  2. محليات
  3. أخبار محلية

دير الأسد: وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث طرق

تاريخ النشر: 02/06/2022 - 19:17

دير الأسد: وفاة شاب متأثرا بإصابته في حادث طرق
عمر كمال هداية
تحرير: محمود مجادلة
ربيع سواعد ربيع سواعد

توفي الشاب عمر كمال صالح هداية (32 عاما) من بلدة دير الأسد، اليوم الخميس، متأثرا بحراجه الحرجة التي أصيب بها من جراء حادث طرق وقع قبل عام ونصف العام.

وكان هداية قد تعرض لحادث طرق وقع على شارع 6، خلال عمله على شاحنة، أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

ومنذ ذلك الحين، كان الضحية يرقد بالمشفى وهو حالة حرجة، إلى أن أقر الطاقم الطبي، اليوم، وفاته متأثرا بإصابته في الحادث.

وأسفرت حوادث الطرق في البلاد عن مصرع 159 شخصا بينهم 56 عربيا، منذ مطلع العام 2022 ولغاية اليوم 2 حزيران/ يونيو 2022، بحسب المعطيات الصادرة عن سلطة الأمان على الطرق.

ولقي 364 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ305 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب لحوادث الطرق المختلفة في مناطق الـ48 خلال العام 2021، 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

بودكاست عرب 48

#عمر كمال صالح هداية
#دير الأسد
#حادث طرق

حوارات

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

شكوى ضد شرطي صعق شابا من المشهد بمسدس التايزر
شكوى ضد شرطي صعق شابا من المشهد بمسدس التايزر

2022-06-02

خطفوها واعتدوا عليها: تصريح مدع عام ضد شقيق ووالد فتاة وآخر من حيفا
خطفوها واعتدوا عليها: تصريح مدع عام ضد شقيق ووالد فتاة وآخر من حيفا

2022-06-02

مدى الكرمل يعقد مؤتمرا حول العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني بالبلاد
مدى الكرمل يعقد مؤتمرا حول العنف والجريمة في المجتمع الفلسطيني بالبلاد

2022-06-02

الأكثر قراءة

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم العروب

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال في مخيم العروب

2022-06-01
شهيد وإصابتان حرجتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات في يعبد

شهيد وإصابتان حرجتان برصاص الاحتلال خلال المواجهات في يعبد

2022-06-01
شريط فيديو يفنّد ادعاء امرأة يهودية ويبرئ نهاد عازم مدني من الطيبة

شريط فيديو يفنّد ادعاء امرأة يهودية ويبرئ نهاد عازم مدني من الطيبة

2022-06-01
حالة الطقس: حار وجاف رغم انكسار الموجة الحارة

حالة الطقس: حار وجاف رغم انكسار الموجة الحارة

2022-06-01
رمات غان: إزالة لافتة تدعو للتعايش فيها علما فلسطين وإسرائيل

رمات غان: إزالة لافتة تدعو للتعايش فيها علما فلسطين وإسرائيل

2022-06-01