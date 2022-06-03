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حوادث الطرق: إصابة خطيرة إثر انقلاب سيارة قرب الناصرة

تاريخ النشر: 03/06/2022 - 09:21

حوادث الطرق: إصابة خطيرة إثر انقلاب سيارة قرب الناصرة
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث انقلاب سيارة خصوصية بالقرب من مدينة الناصرة، صباح اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، أسفر حادث انقلاب سيارة خصوصية، الساعة 08:09، على شارع 73 بمحاذاة مفرق "مغدال هعيمك"، التي أقيمت على أنقاض قرية المجيدل المهجرة، جنوب غرب مدينة الناصرة، عن إصابة خطيرة لشخص، وهو يعاني إصابات عدة.

وقدمت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب ونقلته، على وجه السرعة، بسيارة الإسعاف المكثف إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

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#حوادث الطرق
#سيارات
#الناصرة

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