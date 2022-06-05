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إصابتان خطيرة ومتوسطة بجريمة إطلاق نار قرب يافة الناصرة

تاريخ النشر: 05/06/2022 - 09:13

إصابتان خطيرة ومتوسطة بجريمة إطلاق نار قرب يافة الناصرة
(توضيحية- الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب شاب بجراح وصفت بالخطيرة وآخر وصفت إصابته بالمتوسطة، وذلك جراء جريمة إطلاق نار وقعت صباح اليوم الأحد، قرب بلدة يافة الناصرة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن إصابة شابين (23 و21 عامًا) من مدينة الناصرة، بجراح خطيرة ومتوسطة، إثر جريمة إطلاق رصاص على سيارة عند مدخل بلدة "مجدال هعيمق" قرب يافة الناصرة.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية للجريحين، ونقلتهما على وجه السرعة إلى المستشفى الإنجليزي في مدينة الناصرة لاستكمال العلاج.

وبحسب المعلومات التي أوردتها الشرطة، فقد تعرضت مركبة عندما كانت تسافر من اتجاه بلدة ياقة الناصرة إلى "مجدال هعيمك" إلى إطلاق رصاص، حيث تحقق الشرطة في ملابسات الحادث دون أن تحدد خلفية وأسباب الحادث، حيث ترجح التحقيقات الأولية أن الخلفية قد تكون جنائية.

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#الناصرة
#يافة الناصرة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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