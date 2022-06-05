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إصابتان خطيرتان في حادث طرق قرب بئر السبع

تاريخ النشر: 05/06/2022 - 06:41

إصابتان خطيرتان في حادث طرق قرب بئر السبع
(توضيحية- الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أُصيب شخصان بجراح وصفت بالخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع صباح اليوم الأحد، بالقرب من مدينة بئر السبع في النقب.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع عند مفرق "لهافيم" بالجنوب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشابين، ونقلمها على وجه السرعة وهما بحالة خطيرة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت المعلومات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين مركبتين على شارع 40، دون أن يعلن عن الأسباب التي أدت للتصادم.

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