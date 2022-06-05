ثلاث إصابات في حادث طرق بحيفا

أصيب ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارتين، وجها لوجه، على جسر مفرق "السعادة" في المنطقة الصناعية التجارية (تشيك بوست) بمدينة حيفا، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي، أن "طواقم الإطفاء والإنقاذ عملت على تخليص عالقين جراء حادث طرق وقع بالقرب من منطقة 'الكرايوت' في مدينة حيفا. لدى وصول الطواقم تبين أن الحادث بين سيارتين، وعلق شخصان داخل سيارة. وباشرت الطواقم بعملية الإنقاذ بمساعدة معدات خاصة. وتم إنقاذ العالقين، وهم بحالة متوسطة وطفيفة، وتمت إحالتهم للطواقم الطبية لتلقي العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 159 شخصا، بينهم 56 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 49 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية يوم 2 حزيران/ يونيو 2022.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.