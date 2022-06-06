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تمديد اعتقال شاب من عكا على خلفية اختفاء طليقته

تاريخ النشر: 06/06/2022 - 08:42

تمديد اعتقال شاب من عكا على خلفية اختفاء طليقته
المفقودة سابير ناحوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

مددت محكمة الصلح في حيفا، الليلة الماضية، لمدة أسبوع، اعتقال شاب عربي (34 عاما) من عكا للاشتباه بضلوعه في اختفاء طليقته وتدعى سابير ناحوم (23 عاما).

كما منعت المحكمة نشر اسم الشاب أو أية تفاصيل عنه. وكانت الشرطة قد طلبت من المحكمة تمديد اعتقال الشاب لمدة 15 يوما، إلا أن المحكمة استجابت لطلب محامي الدفاع، أفيعاد خياط، وقلصت مدة الاعتقال.

وكانت الشرطة قد اعتقلت، مساء يوم السبت الماضي، الشاب من عكا للاشتباه بضلوعه في اختفاء طليقته، بعد أن أبلغت عائلة الشابة الشرطة باختفاء آثار ابنتها منذ صباح يوم الخميس الماضي، وإثر ذلك باشرت التحقيق وأعمال البحث عنها.

وأفيد أن الشابة خرجت من منزلها في شارع "هرتسل" بعكا، الخميس، وأبلغت شقيقتها بأنها ستعود إلى المنزل خلال وقت قصير غير أنها لم تعد.

وتبين كاميرات المراقبة في المكان الذي تواجدت فيه الشابة، دخولها سيارة طليقها ووالد طفليها ثم خروجها منها، وحسب ما ورد فإنها، على ما يبدو، استقلت السيارة مرة أخرى وجلست في المقعد الخلفي، ثم بعد ذلك شوهدت وهي متوجهة إلى المنزل حيث تقطن مع والدتها وشقيقتها غير أنها لم تصل إليه.

وادعت الشرطة أن طليقها مشتبه بالضلوع في اختفائها وعلى علم بمكان تواجدها، فيما ينفي كافة الشبهات المنسوبة إليه.

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#عكا
#شبهات
#اعتقالات
#جنائيات
#سابير ناحوم

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