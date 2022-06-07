اعتقال 15 مشتبها من الفريديس وأم الفحم والمشهد ويافة الناصرة في جرائم قتل وابتزاز

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، 15 مشتبهًا عربيا من سكان منطقة شمال البلاد، في جرائم قتل وابتزاز وإطلاق نار.

ووفقا للشرطة فإنه في يوم 23 آذار/ مارس 2022، قُتل شاب من الفريديس (صالح أنور عليقة) عمره 25 عام،) وأصيب اثنان آخران بجروح متوسطة. بالإضافة إلى ذلك، بعد حوالي ثلاثة أسابيع، تم الإبلاغ عن حوادث ابتزاز وإطلاق نار على محل تجاري في المنطقة دون وقوع إصابات.

وداهم نحو 200 من أفراد الشرطة والوحدات التابعة لها منازل 15 شخصا من سكان الفريديس، وأم الفحم، والمشهد، ويافة الناصرة، للاشتباه في تورطهم في الأحداث وتم إلقاء القبض عليهم. كما أجرى أفراد الشرطة تفتيشات في منازل المشتبه بهم، وتم ضبط أموال وأدلّة مختلفة، وفقا للشرطة.

وجرى إحالة المشتبه بهم للتحقيق للاشتباه في ارتكابهم "جرائم تآمر لارتكاب جريمة، وجرائم أسلحة، وابتزاز وغير ذلك - كل حسب تورطه في الجرائم المذكورة".