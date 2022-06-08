حريق بمصنع يغلق شارع وادي عارة

اندلع فجر اليوم الأربعاء، حريق في مصنع في منطقة المثلث الشمالي مما أدى إلى إغلاق شارع وادي عارة بمساره بالقرب من بلدة عرعرة عارة، حيث عملت طواقم الإطفاء والإنقاذ على إخماد الحريق ومنع انتشار النيران للمنازل المحاذية.

وقام رجال الإطفاء بإخلاء العديد من المنازل المحاذية من مكان الحريق، وذلك بسبب أصعدة الدخان الكثيف، وخشية من أن تنتشر ألسنة النيران وتمتد إلى الأحياء السكنية.

وتلقت طواقم الإطفاء بلاغا عن حريق في مصنع في وادي عارة، حيث اشتعلت النيران بألواح خشبية، وعلى الفور هرع الطواقم إلى المكان وشرع رجال الإطفاء بإخماد النيران، وعملوا لساعات من أجل منع انتشار ألسنة النيران إلى الورشات والمنازل القريبة من مكان الحريق.

ووفقا للمتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، فقد أدى الحريق إلى دخان كثيف وتشويشات في شارع رقم 65 المحاذي لمكان الحريق. دون أن يبلغ عن إصابات.

ونصبت الشرطة حاجزا على شارع 65 بمساره بالقرب من منطقة الحريق، إذ أغلقت قوات الشرطة الشارع الذي شهد اختناقات مرورية.

وقامت الشرطة بتنظيم حركة المرور بالمكان، وطلبت من جمهور السائقين عدم السفر عبر شارع وادي عارة، والسفر عبر طرقات بديلة، وذلك إلى حين الانتهاء من معالجة الحريق وإخماده.