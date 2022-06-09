  2. الأخبار
  3. أخبار عاجلة

ألسنة النار تلتهم سيارة في جسر الزرقاء

تاريخ النشر: 09/06/2022 - 08:32

ألسنة النار تلتهم سيارة في جسر الزرقاء
من مكان الحريق بجسر الزرقاء، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨

التهمت ألسنة النار سيارة خصوصية في قرية جسر الزرقاء، فجر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أنه "استدعيت، قبل فجر اليوم، طواقم الإطفاء والإنقاذ، إلى جسر الزرقاء، إذ تلقت الطواقم بلاغا عن حريق بسيارة خصوصية بمحاذاة منازل مأهولة".

وأضاف أن "الطواقم أخمدت النار ومنعت انتشارها".

وألحق الحريق أضرارا جسيمة بالسيارة، إذ احترقت كليا، ولم يبلغ عن إصابات.

وباشر خبير الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق، بما في ذلك إمكانية إضرام النار المتعمد، ولا تزال الخلفية غير واضحة.

وتشهد المدن والقرى العربية تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

بودكاست عرب 48

#جسر الزرقاء
#حرائق
#سيارات

حوارات

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة
حوار | سياسة بينيت في أسرلة التعليم بالقدس المحتلة

2022-05-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أنباء عن العثور على جثة قرب قرية سوسيا جنوب الخليل
أنباء عن العثور على جثة قرب قرية سوسيا جنوب الخليل

2022-06-04

كابول: وفاة فتحي ريان متأثرا بإصابته في حادث طرق
كابول: وفاة فتحي ريان متأثرا بإصابته في حادث طرق

2022-06-02

مصرع مسنة دهسا في الخضيرة
مصرع مسنة دهسا في الخضيرة

2022-05-11

الأكثر قراءة

مقتل جوهرة خنيفس من شفاعمرو بتفجير سيارة

مقتل جوهرة خنيفس من شفاعمرو بتفجير سيارة

2022-06-08
مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح!

مفاجأة حول مستقبل محمد صلاح!

2022-06-08
تدريبات إسرائيلية على مهاجمة إيران بطائرات إف-35 وقنابل بزنة طن

تدريبات إسرائيلية على مهاجمة إيران بطائرات إف-35 وقنابل بزنة طن

2022-06-08
حريق بمصنع يغلق شارع وادي عارة

حريق بمصنع يغلق شارع وادي عارة

2022-06-08
عباس: القدس ليست للبيع وسنُسقط المؤامرات لتصفية قضيتنا

عباس: القدس ليست للبيع وسنُسقط المؤامرات لتصفية قضيتنا

2022-06-08