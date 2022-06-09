ألسنة النار تلتهم سيارة في جسر الزرقاء

التهمت ألسنة النار سيارة خصوصية في قرية جسر الزرقاء، فجر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أنه "استدعيت، قبل فجر اليوم، طواقم الإطفاء والإنقاذ، إلى جسر الزرقاء، إذ تلقت الطواقم بلاغا عن حريق بسيارة خصوصية بمحاذاة منازل مأهولة".

وأضاف أن "الطواقم أخمدت النار ومنعت انتشارها".

وألحق الحريق أضرارا جسيمة بالسيارة، إذ احترقت كليا، ولم يبلغ عن إصابات.

وباشر خبير الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات الحريق، بما في ذلك إمكانية إضرام النار المتعمد، ولا تزال الخلفية غير واضحة.

وتشهد المدن والقرى العربية تصاعدا خطيرا في ظاهرة العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها وكبح جماح هذه الظاهرة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.